Новости мира: ледовый авианосец построили в Китае

Китайский авианосец изо льда стал произведением искусства. Необычный корабль пришвартовался на берегу реки Сунгари в Харбине. Во время строительства гиганта длиной 65 метров использовали баржу и железный каркас. Около 100 мастеров трудились над проектом.

Между тем сотни туристов приехали на побережье залива в Пуэрто-Мадрин в Аргентине, чтобы увидеть дельфинов. Каждый год с декабря по апрель они приплывают в это место и подпускают лодки максимально близко. Животные делают различные сальто, кувырки и не боятся людей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.