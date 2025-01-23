23 января, 09:45В мире
Новости мира: ледовый авианосец построили в Китае
Китайский авианосец изо льда стал произведением искусства. Необычный корабль пришвартовался на берегу реки Сунгари в Харбине. Во время строительства гиганта длиной 65 метров использовали баржу и железный каркас. Около 100 мастеров трудились над проектом.
Между тем сотни туристов приехали на побережье залива в Пуэрто-Мадрин в Аргентине, чтобы увидеть дельфинов. Каждый год с декабря по апрель они приплывают в это место и подпускают лодки максимально близко. Животные делают различные сальто, кувырки и не боятся людей.
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