Коробки с фейерверками сдетонировали на фестивале в Италии

В Италии фестиваль фейерверков едва не закончился трагедией. Все произошло в городе Сан-Северо. Когда праздник был в самом разгаре, несколько коробок с фейерверками внезапно сдетонировали и заряды принялись сметать все на своем пути. Несколько человек получили травмы и ожоги.



На Сицилии аэропорт города Катания приостановил работу из-за извержения вулкана Этна. Как сообщили в управляющей компании, территория аэропорта, в том числе взлетно-посадочные полосы, покрыты пеплом. В таких условиях принимать и отправлять рейсы небезопасно. Поэтому пока пассажирам предлагают следить за статусом своего рейса и не приезжать в аэропорт заранее.



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