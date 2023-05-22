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Коробки с фейерверками сдетонировали на фестивале в Италии

Коробки с фейерверками сдетонировали на фестивале в Италии

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В Италии фестиваль фейерверков едва не закончился трагедией. Все произошло в городе Сан-Северо. Когда праздник был в самом разгаре, несколько коробок с фейерверками внезапно сдетонировали и заряды принялись сметать все на своем пути. Несколько человек получили травмы и ожоги.

На Сицилии аэропорт города Катания приостановил работу из-за извержения вулкана Этна. Как сообщили в управляющей компании, территория аэропорта, в том числе взлетно-посадочные полосы, покрыты пеплом. В таких условиях принимать и отправлять рейсы небезопасно. Поэтому пока пассажирам предлагают следить за статусом своего рейса и не приезжать в аэропорт заранее.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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