Турция будет требовать страховку у проходящих через Босфор танкеров с 1 декабря

С 1 декабря Турция будет требовать страховку с российских танкеров, проходящих через пролив Босфор. Об этом сообщает турецкий Минтранс.

По новым правилам, суда, которые перевозят нефть по проливам Босфор и Дарданеллы, должны предоставить официальное письмо о том, что страхование покрывает конкретно этот рейс и груз.

Почему такой шаг называют фактическим присоединением Турции к западным антироссийским анкциям? Как скажутся новые условия на российских перевозках?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.