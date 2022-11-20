Маск восстановил страницу Трампа в Twitter

Американский бизнесмен Илон Маск восстановил аккаунт экс-президента США Дональда Трампа в Twitter. О своем решении бизнесмен объявил в ночь на 20 ноября. Накануне Маск провел среди пользователей соцсети опрос, по итогам которого разблокировку аккаунта Трампа поддержало 51,8% участников.

Всего в голосовании приняли участие 15 миллионов человек. За первые семь часов после восстановления количество подписчиков Трампа достигло 25 миллионов. При этом сам Трамп заявил, что в Twitter возвращаться не намерен. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.