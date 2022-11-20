Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

14:30

В мире

Маск восстановил страницу Трампа в Twitter

Маск восстановил страницу Трампа в Twitter

Москвичам рассказали о последних актуальных новостях

Явка на президентских выборах в Казахстане составила 51,16%

Москвичам рассказали о последних событиях в мире

В преддверии ЧМ по футболу в столице Катара состоялось пиротехническое шоу

В Париже прошла акция в поддержку жителей Донбасса

Пожар произошел на заводе автоконцерна в Китае

Пользователи Twitter решат судьбу аккаунта Трампа

После молитв о дожде на севере Саудовской Аравии затопило пустыню

Самолет с пассажирами загорелся во время взлета в Перу

Американский бизнесмен Илон Маск восстановил аккаунт экс-президента США Дональда Трампа в Twitter. О своем решении бизнесмен объявил в ночь на 20 ноября. Накануне Маск провел среди пользователей соцсети опрос, по итогам которого разблокировку аккаунта Трампа поддержало 51,8% участников.

Всего в голосовании приняли участие 15 миллионов человек. За первые семь часов после восстановления количество подписчиков Трампа достигло 25 миллионов. При этом сам Трамп заявил, что в Twitter возвращаться не намерен. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомвидеоЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика