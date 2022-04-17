Автопробег против русофобии прошел в Ливане. Десятки водителей достали из окон своих машин российские флаги и проехались по одному из горных районов.

После этого в парке Российско-ливанской дружбы прошли субботник и массовый мирный митинг. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.