В Нью-Йорке установят 20-метровую рождественскую ель

К Новому году готовятся в США. Главную рождественскую елку в Нью-Йорке украсят 50 тысяч фонариков, покрытых кристаллами Сваровски.

Идеальное дерево удалось найти в Мэриленде. Его высота – 20 с лишним метров. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.