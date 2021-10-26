Японская принцесса Мако и ее однокурсник официально поженились. При этом сами новобрачные на церемонии не присутствовали, все необходимые документы принес представитель Управления императорским двором.

Накануне Мако посетила своих родителей. Возможно, это была их последняя встреча, поскольку после выхода замуж принцесса покидает императорскую семью и становится обычной гражданкой Японии. При этом она отказалась от полагавшегося ей государственного пособия в размере 150 миллионов иен, это почти полтора миллиона долларов.

Ожидается, что молодожены некоторое время поживут на съемной квартире в Токио. Затем они планируют переехать в Нью-Йорк. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.