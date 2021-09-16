В Магадане детеныш косатки застрял у берега во время прилива

Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

В Магадане во время прилива косатка застряла у берега и не может уйти в море. Об этом в четверг, 16 сентября, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

"Предпринимаются попытки вытолкнуть касатку в море, вместе с тем проводится орошение водой", – говорится в сообщении.

Животное обнаружили случайные прохожие, которые и позвонили в МЧС. Уточняется, что на месте работают 27 спасателей и 9 единиц техники.

Как рассказал РИА Новости спасатель Алексей Крылов, сотрудникам МЧС помогают местные жители. Они уже несколько часов поливают детеныша косатки водой.

По его словам, млекопитающее охотилось за нерпой и не заметило наступление прилива. Он также сообщил, что неподалеку от берега косатку ждет ее семья, крупные особи стоят на глубине.

"Помочь ей уйти в море невозможно, она весит примерно полтонны", – сказал Крылов.

В октябре прошлого года жители Магаданской области спасли шестиметровую косатку, которую выбросило волной на берег.