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Общество

12:56

Жители Магаданской области спасли шестиметровую косатку

животные общество

Фото: соцсети

Жители Магадана и поселка Ола спасли шестиметровую косатку, которую выбросило волной на берег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из участников спасательной операции Александра Фомичева.

По словам Фомичева, он с друзьями сперва пытались самостоятельно вытолкнуть животное в море, однако не смогли. После этого они выставили в социальной сети пост с призывом о помощи, который помог собрать достаточное количество народу для выпуска косатки в море.

"И веревками, и колесом резиновым толкали, чтобы ее не поранить. И выдумывали все на ходу, потому что в такой ситуации никто не был. Я точно не был готов. В итоге волна успокоилась, мы ее немножко направили, оттолкнули, и она сама поплыла", – рассказал Фомичев.

Ранее сообщалось, что жители города Чили заметили на дороге огромного морского слона весом около двух тонн. Люди устроили спецоперацию, чтобы вернуть слона в море. Для этого они развернули огромное полотно брезента.

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