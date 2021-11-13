Актер Уилл Смит поднялся на вершину Бурдж-Халиф

Голливудский актер Уилл Смит поднялся на вершину Бурдж-Халифа. 160 этажей самого высокого небоскреба в мире он преодолел за 51 минуту.

Смит сделал это в рамках своего реалити-шоу о похудении. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.