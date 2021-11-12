В США умерла самка дельфина, о которой сняли фильм

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В американском штате Флорида умерла самка дельфина по имени Винтер с протезированным хвостом, ставшая известной после выхода на экраны фильма "История дельфина". Об этом сообщили в акваториуме Clearwater Marine.

Винтер скончалась накануне около 20:00. Акваториумзнак закрылся, объявив траур. Позже станет известно, какие мероприятия пройдут в память о Винтер.

В учреждении рассказали, что самка дельфина серьезно болела, ее состояние расценивалось как критическое. Были подозрения на желудочно-кишечную инфекцию.

Винтер обнаружили у берегов Флориды в 2005 году, когда она попала в ловушку браконьеров. Хвост спасти не удалось, позже его заменили пластиковым протезом.

Картину "История дельфина" сняли в 2011 году, доктора-протезиста сыграл Морган Фримен.

Ранее кабмин на полгода вводил запрет на вывоз из России китов, дельфинов и морских свиней, а также поручал Минэкономразвития внести на рассмотрение Евразийской экономической комиссии предложение о введении временного запрета на вывоз морских млекопитающих с таможенной территории ЕАЭС (Евразийского экономического союза).

Решение о временном запрете было принято после ситуации с "китовой тюрьмой" в 2018 году. В бухте Средней Приморского края незаконно содержали в неволе 11 косаток и 90 белух.

