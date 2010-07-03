Император Японии завершил ритуалы, связанные с его отречением

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Император Японии Акихито завершил религиозные и семейные ритуалы, связанные с отречением от престола, передает ТАСС.

В древнем наряде Акихито посетил три святилища, посвященные синтоистским божествам, предкам-императорам и богине солнца Аматэрасу. Согласно преданию, от нее пошла императорская династия в Японии.

До этого 85-летний Акихито совершил 11 таких ритуалов в различных районах страны. Император символически доложил богам о своем уходе на покой.

Гражданская процедура отречения Акихито от власти начнется во второй половине дня.

1 мая на престол взойдет старший сын императора, 59-летний наследный принц Нарухито.

Как объявил ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Eсихидэ Суга, эра правления нового императора получила название "Рэйва". Этим словом будут именоваться годы пребывания нового монарха на престоле. Условно "рэйва" можно перевести как "Порядок и гармония".

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил надежду, что народ страны примет название эры правления нового императора.