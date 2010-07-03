Стал известен девиз правления нового японского императора

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил надежду, что народ страны примет название эры правления нового императора. Так он заявил на пресс-конференции в Токио, сообщает ТАСС. Эра правления нового императора была наречена словом "Рэйва".

"Мы подтвердили нашу решимость вместе со всем нашим народом открыть новую эру, полную надежд и благодарности за мирные дни. Имя "Рэйва" говорит о рождении и расцвете культуры в тот момент, когда народ объединяется воедино и заботится друг о друге", – сказал Синдзо Абэ.

Ранее в понедельник, 1 апреля, генсек кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга объявил название эры правления нового императора Японии. Он показал табличку c двумя иероглифами, которыми теперь будут именоваться годы пребывания нового монарха. Слово "Рэйва" можно перевести как "Порядок и гармония".

85-летний император Японии Акихито покинет престол 30 апреля. На следующий день императором Японии будет провозглашен его старший сын, наследный принц Нарухито, и это будет символизировать наступление первого года эры "Рэйва".