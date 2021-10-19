Норвежец рассказал о дискриминации из-за "русской" фамилии Степашко

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Выходец из пригорода Осло Терье Степашко рассказал, что норвежское общество отторгает людей по признаку фамилии. Об этом сообщает РИА Новости.

"Норвежское общество предает собственных граждан, отталкивая людей по признаку фамилии. Поэтому мы должны мысленно расширить норвежскую "именную флору" так, чтобы в нее вошло как можно больше людей", – отметил Степашко.

По его словам, расизм, предрассудки и дискриминация принимают самые разнообразные формы в норвежском обществе. Автор статьи считает, что общество этого государства почему-то возомнило, что оно выше людей из других стран.

Степашко подчеркнул, что "сортировка" людей по именам, скорее, продолжится и дальше, если не начать активно бороться с врожденной установкой чураться всех иных. По его словам, в случае если положение дел не изменится, его детям придется менять фамилию, так как с ней неудобно жить.

Ранее россиянам рассказали, кто чаще всего сталкивается с дискриминацией на работе. Ими оказались женщины. Оценок по семейному положению и наличию детей при этом становится меньше. Аналитики связывают эту положительную тенденцию с тем, что за время пандемии стала популярна удаленка. Результат труда стал важнее статуса работника.