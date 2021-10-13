Rolling Stones отказались от исполнения суперхита из-за обвинений в расизме

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Легендарная британская рок-группа Rolling Stones не будет исполнять одну из своих самых популярных песен, Brown Sugar, во время тура по Соединенным Штатам. Об этом сообщает "Газета.ру".
Текст песни 1970 года со словами "коричневый сахар, ты такая сладкая, ты танцуешь классно, как и положено черной девчонке" в США трактовали как расистское высказывание о черных женщинах. Гитарист группы Кит Ричардс заявил, что категорически не согласен с данным выводом американской общественности и ее желанием внести песню в "черный список".
"Они что, не поняли, что это песня об ужасах рабства?" – отметил музыкант, выразив надежду, что в будущем Rolling Stones вернутся к исполнению хита.
В свою очередь, лидер коллектива Мик Джаггер объяснил отказ от исполнения Brown Sugar усталостью от хита, признанного вторым по популярности в репертуаре Rolling Stones после Jumpin' Jack Flash.
"Мы играли Brown Sugar на каждом концерте с 1970 года, иногда думаешь, ну, эта пусть пока полежит, посмотрим. Можем вернуть ее", – заявил Джаггер.
Ранее режиссер специального эпизода сериала "Друзья" Бен Уинстон ответил на обвинения в расизме и недостаточной, по мнению некоторых зрителей, репрезентативности расовых меньшинств в выпуске. Уинстон не согласился с такого рода обвинениями, перечислив участников съемок, относящихся к различным национальностям.
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