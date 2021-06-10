Режиссер спецвыпуска "Друзей" ответил на обвинения в расизме

Фото: Jordan Strauss/Invision/AP
Режиссер специального эпизода сериала "Друзья" Бен Уинстон ответил на обвинения в расизме и недостаточной, по мнению некоторых зрителей, репрезентативности расовых меньшинств в выпуске. Об этом сообщает News.ru.
Уинстон категорически не согласился с такого рода обвинениями, перечислив участников съемок, относящихся к различным национальностям.
"В кадре присутствовали Малала Юсуфзай, Минди Калинг, группа BTS, три женщины из Ганы. Одна из них призналась, что "Друзья" спасли ее жизнь. Приехали два молодых человека из Кении, три – из Индии. Какого еще разнообразия критикам хотелось в эпизоде? Артисты ситкома – это актеры проекта, созданного в 1994-м, напомню. Я считаю, "Друзья" на удивление удачно прошли испытание временем", – сказал Уинстон.
Отвечая на вопрос, почему в эпизоде не снялся ни один чернокожий артист, Уинстон пояснил, что не все смогли принять участие в съемках, однако создатели гордятся проделанной работой.
Специальный эпизод сериала "Друзья" вышел на стриминговом сервисе HBO Max. Он представляет из себя не очередную серию, а разговорное шоу с участием исполнителей главных ролей, которые встречаются в декорациях ситкома.
В Сети обсуждают новый эпизод культового сериала "Друзья"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: