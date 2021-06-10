Режиссер спецвыпуска "Друзей" ответил на обвинения в расизме

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Режиссер специального эпизода сериала "Друзья" Бен Уинстон ответил на обвинения в расизме и недостаточной, по мнению некоторых зрителей, репрезентативности расовых меньшинств в выпуске. Об этом сообщает News.ru.

Уинстон категорически не согласился с такого рода обвинениями, перечислив участников съемок, относящихся к различным национальностям.

"В кадре присутствовали Малала Юсуфзай, Минди Калинг, группа BTS, три женщины из Ганы. Одна из них призналась, что "Друзья" спасли ее жизнь. Приехали два молодых человека из Кении, три – из Индии. Какого еще разнообразия критикам хотелось в эпизоде? Артисты ситкома – это актеры проекта, созданного в 1994-м, напомню. Я считаю, "Друзья" на удивление удачно прошли испытание временем", – сказал Уинстон.

Отвечая на вопрос, почему в эпизоде не снялся ни один чернокожий артист, Уинстон пояснил, что не все смогли принять участие в съемках, однако создатели гордятся проделанной работой.

Специальный эпизод сериала "Друзья" вышел на стриминговом сервисе HBO Max. Он представляет из себя не очередную серию, а разговорное шоу с участием исполнителей главных ролей, которые встречаются в декорациях ситкома.