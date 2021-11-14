Warner Bros. открыла свой первый в мире отель

Студия Warner Bros. открыла в Абу-Даби свой первый в мире отель. Его дизайн выполнен в стиле культовых фильмов и сериалов компании. В пятизвездочной гостинице можно найти отсылки к "Гарри Поттеру", "Супермену", "Волшебнику страны Оз", а также множеству других картин. Так, перед отелем стоит фонтан из заставки сериала "Друзья", а в лобби играет механическое пианино из "Мира Дикого Запада".

На территории есть пять ресторанов, три бассейна, фитнес-центр, спа-салон и тематический магазин. А в холлах и номерах гости могут полюбоваться на постеры к известным кинофильмам студии и обложки комиксов.

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