Новости мира: мощный тропический циклон обрушился на Мадагаскар

На Мадагаскар обрушился тропический циклон со скоростью ветра до 56 метров в секунду. Основной удар пришелся на портовый город Туамасина, где разрушены целые кварталы. Власти пока не могут подсчитать ущерб. Стихия смещается в центральную часть страны.

Президент США Дональд Трамп намерен построить в Вашингтоне самую большую Триумфальную арку высотой около 50 метров. По задумке, она будет увенчана статуей Свободы. Вместе с тем продолжается строительство бального зала в Белом доме, который американский лидер называет величайшим и во всем мире.

