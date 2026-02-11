Форма поиска по сайту

11 февраля, 13:00

В мире

Новости мира: мощный тропический циклон обрушился на Мадагаскар

Новости мира: аномальные ливни вызвали масштабные наводнения на севере Колумбии

В Китае появился тренд на отзывы о бывших для поиска партнера

В Сингапуре ввели телесные наказания за мошенничество через мессенджеры

Туристы рассказали о нескольких переносах вылета из Гаваны и долгом ожидании в аэропорту

Решение администрации Трампа о выходе из ВОЗ повлекло экономический кризис в организации

Российские туристы на Кубе столкнулись с переселением в другие отели

Новости мира: Трамп потребовал половину прав собственности на мост между США и Канадой

Новости мира: вулкан Майон начал извергаться на Филиппинах

На Мадагаскар обрушился тропический циклон со скоростью ветра до 56 метров в секунду. Основной удар пришелся на портовый город Туамасина, где разрушены целые кварталы. Власти пока не могут подсчитать ущерб. Стихия смещается в центральную часть страны.

Президент США Дональд Трамп намерен построить в Вашингтоне самую большую Триумфальную арку высотой около 50 метров. По задумке, она будет увенчана статуей Свободы. Вместе с тем продолжается строительство бального зала в Белом доме, который американский лидер называет величайшим и во всем мире.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

