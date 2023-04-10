Болельщики овациями встретили Трампа на турнире UFC в Майами

Дональд Трамп неожиданно появился на турнире UFC в Майами. Бывший президент США поприветствовал собравшихся и пожал руку Майку Тайсону. Отмечается, что один из самых бескомпромиссных боксеров в истории аплодировал ему стоя, а болельщики устроили овацию.

Отличился экс-глава США и в своих социальных сетях. Политик опубликовал пост всего из трех слов: "Третья мировая война". Пост написан без дополнительных комментариев и подробностей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.