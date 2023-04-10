Российский Су-27 едва не сбил британский самолет-разведчик около Крыма в 2022 году – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские истребители Су-27 едва не сбили британский разведывательный самолет RC-135 Rivet Joint около Крыма в сентябре 2022 года. Об этом со ссылкой на утекшие секретные документы Пентагона сообщает газета The Washington Post.

"Российский истребитель почти сбил британский самолет наблюдения в прошлом году… инцидент был более значительным, чем первоначально раскрывалось, и мог напрямую вовлечь США и их союзников по НАТО в войну на Украине", – указано в публикации.

Глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес в октябре 2022 года упоминал об инциденте, когда два российских истребителя перехватили британский самолет в международном воздушном пространстве над Черным морем.

По его словам, во время перехвата один из истребителей Су-27 выпустил ракету вблизи самолета RC-135 River Joint без визуального контакта с целью.

Уоллес сообщил, что выразил в связи с инцидентом озабоченность в письме министру оборону РФ Сергею Шойгу и главе Генерального штаба ВС РФ Валерию Герасимову. Он также заверил, что российская проверка показала, что истребитель выпустил ракету по ошибке.

Депутат от Лейбористской партии Люк Поллард впоследствии заявил, что Лондону следует избегать эскалации напряжения с РФ после инцидента с самолетом около Крыма. По его мнению, случившееся в Черном море внушало опасения.

Шойгу представил к наградам летчиков, перехвативших беспилотник MQ-9

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!