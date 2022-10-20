Истребитель РФ выпустил ракету в направлении самолета Британии – Уоллес

Фото: Минобороны РФ

Российский истребитель Су-27 выпустил ракету в направлении британского разведывательного самолета RC-135 River Joint над Черным морем 29 сентября. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

По его словам, британский самолет совершал рутинное патрулирование без вооружения, когда его перехватили два российских истребителя.

"Нет ничего необычного в том, что самолет преследовали. В этом смысле тот день ничем не отличался. Однако во время перехвата один из истребителей Су-27 выпустил ракету вблизи самолета RC-135 River Joint без визуального контакта с целью", – пояснил Уоллес.

Министр добавил, что инцидент с самолетом продолжался 19 минут. После завершения патрулирования он вернулся на базу.

Уоллес подчеркнул, что выразил озабоченность министру оборону РФ Сергею Шойгу и главе Генерального штаба ВС РФ Валерию Герасимову.

"В своем письме я ясно заявил, что самолет не нес вооружения, находился в международном воздушном пространстве и следовал курсу, о котором было заранее сообщено", – приводит слова Уоллеса ТАСС.

Министр сказал, что патрулирование над Черным морем было прекращено до получения ответа от Москвы. После этого патрулирование возобновили, но в сопровождении истребителей.

Уоллес заключил, что проведенная Россией проверка показала, что Су-27 выпустил ракету по ошибке.

Ранее сообщалось, что недалеко от украинских границ, на польском аэродроме Жешув, зафиксировали массовый поток самолетов НАТО.

В четверг, 29 сентября, в Польшу прибыл Boeing 747-412 грузовой авиакомпании Kalitta Air из города Колумбус в штате Огайо. На следующий день транспортный самолет CASA C-295M испанских воздушных сил направлялся в сторону Кракова. В субботу, 1 октября, в Прагу вылетел американский вертолет Bell 429, который также зарегистрирован на Украине.



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