Лейборист Поллард призвал избегать эскалации после запуска Су-27 ракеты у ВВС Британии

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Лондону следует избегать эскалации напряжения с РФ после запуска истребителем Су-27 ракеты вблизи военно-воздушных сил Великобритании. Об этом заявил депутат от Лейбористской партии Люк Поллард, которого цитирует газета Sun.

По его словам, случившееся в Черном море внушает опасения.

В то же время, парламентарий отметил, что Британия не должна отказываться от совместной поддержки Украины.

Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-27 выпустил ракету в направлении британского разведывательного самолета RC-135 River Joint над Черным морем 29 сентября. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отметил, что британский самолет совершал рутинное патрулирование без вооружения, когда его перехватили два российских истребителя.

Министр добавил, что инцидент с самолетом продолжался 19 минут. После завершения патрулирования он вернулся на базу. Уоллес заключил, что проведенная Россией проверка показала, что Су-27 выпустил ракету по ошибке.

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