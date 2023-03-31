Новости мира: поезд сошел с рельсов и загорелся в американском штате Миннесота

Очередное ЧП случилось на железных дорогах США. В Миннесоте сошел с рельсов и загорелся поезд, перевозивший этанол и кукурузный сироп. В общей сложности речь идет о 22 цистернах. Рядом расположен город Реймонд, в котором живут около 800 человек. Их всех эвакуировали. Сообщается, что пострадавших в результате инцидента нет.

31 человек, в том числе трое детей, погиб в пожаре на пассажирском судне на Филиппинах. 23 гражданина, по данным австралийских СМИ, госпитализированы с ожогами и другими травмами. По предварительной версии, огонь вспыхнул в каютах с кондиционерами. Часть пассажиров погибла от огня, а другие утонули. На борту вместе с членами экипажа было 250 человек. Береговая охрана начала расследование.

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