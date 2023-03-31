Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:00

В мире

Новости мира: поезд сошел с рельсов и загорелся в американском штате Миннесота

Новости мира: поезд сошел с рельсов и загорелся в американском штате Миннесота

"Рейд 112": девушка выпала из окна жилого дома на улице Соколиной горы

Арестованному WSJ обеспечен консульский доступ – МИД РФ

"Московский патруль": в Москве водитель потерял сознание и попал в ДТП

"Московский патруль": в Москве мужчина выращивал дома марихуану

"Московский патруль": СК попросил арестовать врача, выгнавшего ребенка из машины скорой

"Московский патруль": в Шатуре задержали мошенников, обманувших пятерых пенсионеров

"Московский патруль": суд в Москве арестовал журналиста WSJ Гершковича

"Московский патруль": в Москве расследуют убийство репетитора иностранных языков

Американского журналиста Эвана Гершковича отправили на 2 месяца в СИЗО "Лефортово"

Очередное ЧП случилось на железных дорогах США. В Миннесоте сошел с рельсов и загорелся поезд, перевозивший этанол и кукурузный сироп. В общей сложности речь идет о 22 цистернах. Рядом расположен город Реймонд, в котором живут около 800 человек. Их всех эвакуировали. Сообщается, что пострадавших в результате инцидента нет.

31 человек, в том числе трое детей, погиб в пожаре на пассажирском судне на Филиппинах. 23 гражданина, по данным австралийских СМИ, госпитализированы с ожогами и другими травмами. По предварительной версии, огонь вспыхнул в каютах с кондиционерами. Часть пассажиров погибла от огня, а другие утонули. На борту вместе с членами экипажа было 250 человек. Береговая охрана начала расследование.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика