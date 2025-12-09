Сотрудницу в Испании уволили за ранние приходы на работу

Сотрудницу курьерской компании в испанском городе Аликанта уволили за систематически ранние приходы на работу. Женщина приходила почти на час раньше установленного графика, даже после предупреждений руководства.

Суд поддержал решение работодателя, расценив ее действия как нарушение трудового договора и нелояльность. В России, как поясняют эксперты, формально ранний приход также считается нарушением, если он не согласован.

