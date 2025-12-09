Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 декабря, 07:15

В мире

Сотрудницу в Испании уволили за ранние приходы на работу

Сотрудницу в Испании уволили за ранние приходы на работу

В Японии произошло сильное землетрясение магнитудой 7,5

"Деньги 24": сервис Netflix хочет приобрести студию Warner Bros за 82 млрд долларов

Новости мира: Таиланд нанес авиаудары по районам вдоль границы с Камбоджей

В Китае обнаружены следы динозавров возрастом 200 миллионов лет

Новости мира: министр Венгрии объяснил закупку российской вакцины "Спутник V"

Неонацисты прошли маршем по улицам Стокгольма

У китайской пары родилась голубоглазая светловолосая девочка

Новости мира: глава МИД Венгрии рассказал о закупках вакцины "Спутник V" у России

Наводнения произошли в Саудовской Аравии

Сотрудницу курьерской компании в испанском городе Аликанта уволили за систематически ранние приходы на работу. Женщина приходила почти на час раньше установленного графика, даже после предупреждений руководства.

Суд поддержал решение работодателя, расценив ее действия как нарушение трудового договора и нелояльность. В России, как поясняют эксперты, формально ранний приход также считается нарушением, если он не согласован.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий НайдаАнастасия Налетова

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

Пострадает ли урожай 2026 года от дефицита осадков зимой?

Для опытных дачников бесснежная погода в начале зимы – это "не аномалия, а ценный подарок"

Эксперты уверены: посадки из-за отсутствия снега не пострадают

Читать
закрыть

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят разрешить выплачивать алименты продуктами и одеждой?

Основная цель алиментов – обеспечение интересов ребенка

В Госдуме уверены: мера актуальна в ситуациях конфликта между бывшими супругами

Читать
закрыть

Что известно о проведении военных сборов в РФ в 2026 году?

Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы

Сборы представляют собой занятия для восстановления навыков по воинской специальности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика