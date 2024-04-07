Новости мира: сувенирные банкноты из золота появились в Дубае

В Дубае представили золотые банкноты, каждая из которых состоит из одного грамма 24-каратного золота. Купюра стоит около четырех тысяч рублей и поставляется в памятной обложке. Но эта банкнота – сувенир, оплатить ею покупки в магазине не получится.

Шведская активистка Грета Тунберг снова задержана, в этот раз на акции протеста в Гааге. По данным полиции, манифестация не была согласована с властями. Несколько сотен митингующих хотели перекрыть важную автомобильную трассу, но их остановили правоохранители. Тогда активисты начали блокировать ближайшие дороги.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.