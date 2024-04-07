Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 апреля, 07:30

В мире

Новости мира: сувенирные банкноты из золота появились в Дубае

Новости мира: сувенирные банкноты из золота появились в Дубае

Новости мира: женщина пострадала во время митинга в Тель-Авиве

Новости мира: протесты прошли в Тель-Авиве

Новости мира: стрельба произошла в торговом центре во Флориде

Новости мира: паводки в Казахстане стали самым крупным природным бедствием с 1944 года

Новости мира: Польша подняла в небо самолеты из-за деятельности авиации РФ на Украине

Новости мира: КНДР испытала гиперзвуковой ракетный комплекс

Новости мира: автокран проткнул мост во Флориде

Новости мира: крупное землетрясение произошло в США

Новости мира: аэропорты Нью-Йорка приостановили работу после землетрясения

В Дубае представили золотые банкноты, каждая из которых состоит из одного грамма 24-каратного золота. Купюра стоит около четырех тысяч рублей и поставляется в памятной обложке. Но эта банкнота – сувенир, оплатить ею покупки в магазине не получится.

Шведская активистка Грета Тунберг снова задержана, в этот раз на акции протеста в Гааге. По данным полиции, манифестация не была согласована с властями. Несколько сотен митингующих хотели перекрыть важную автомобильную трассу, но их остановили правоохранители. Тогда активисты начали блокировать ближайшие дороги.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомвидеоМаксим ШаманинАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика