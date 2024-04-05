Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 апреля, 13:45

В мире

Новости мира: Израиль приостановил работу 28 диппредставительств – СМИ

Новости мира: Израиль приостановил работу 28 диппредставительств – СМИ

Новости мира: французские фермеры выступили против ввоза украинских продуктов в Блуа

Новости мира: фонтан хлынул из окна многоэтажного здания на Манхэттене

Украинских призывников будут отслеживать по уличным камерам

Новости мира: грузинские оппозиционеры выступили против закона об иноагентах

Новости мира: оппозиция устроила в Тбилиси акцию против закона об иноагентах

Новости мира: пожар произошел на пароме в Таиланде

Новости мира: в Сети появилось видео из тайваньского роддома в момент землетрясения

Новости мира: число пострадавших от землетрясения на Тайване составило более тысячи

Новости мира: вода в немецком пруду окрасилась в пурпурный цвет

Израиль приостановил работу 28 диппредставительств из-за угроз удара со стороны Ирана, сообщают арабские СМИ. По данным на 5 апреля, официально Тель-Авив эту информацию не подтверждает. На фоне заявлений Тегерана ЦАХАЛ решила увеличить призыв в части противовоздушной обороны. 1 апреля Израиль атаковал консульство Ирана в Сирии. Погибли 13 человек, в том числе 2 генерала Корпуса стражей исламской революции. Тегеран пообещал ответить на этот удар.

Во Франции продолжаются протесты фермеров. Сотни аграриев приехали в Блуа – главный город западного департамента Луар и Шер. Они выступили против ввоза дешевых украинских продуктов, а также недовольны повышением налогов и ростом цен на топливо для сельхозтехники. Еще фермеры потребовали отмены ограничений, связанных с экологическими нормами Евросоюза.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомвидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика