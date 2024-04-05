Новости мира: Израиль приостановил работу 28 диппредставительств – СМИ

Израиль приостановил работу 28 диппредставительств из-за угроз удара со стороны Ирана, сообщают арабские СМИ. По данным на 5 апреля, официально Тель-Авив эту информацию не подтверждает. На фоне заявлений Тегерана ЦАХАЛ решила увеличить призыв в части противовоздушной обороны. 1 апреля Израиль атаковал консульство Ирана в Сирии. Погибли 13 человек, в том числе 2 генерала Корпуса стражей исламской революции. Тегеран пообещал ответить на этот удар.

Во Франции продолжаются протесты фермеров. Сотни аграриев приехали в Блуа – главный город западного департамента Луар и Шер. Они выступили против ввоза дешевых украинских продуктов, а также недовольны повышением налогов и ростом цен на топливо для сельхозтехники. Еще фермеры потребовали отмены ограничений, связанных с экологическими нормами Евросоюза.

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