Новости мира: в Детройте установили бронзовую статую Робокопа

В американском Детройте установили бронзовую статую Робокопа. Огромный робот-полицейский высотой свыше 300 метров уже стал местной достопримечательностью. Создавали его по мотивам одноименного фильма, который вышел почти 40 лет назад. По сюжету киборг в погонах спасает Детройт, погрязший в преступности. На статую теперь тоже возлагают большие надежды. Деньги на нее собирали фанаты картины, для этого даже создали специальный сайт "Детройту нужен Робокоп".

В Новой Зеландии полицейские смогли вернуть похищенный кулон Фаберже. Вора задержали еще неделю назад, когда он украл кулон в ювелирном магазине и сразу же его проглотил. За мужчиной закрепили полицейского, который терпеливо ждал выхода драгоценности. Теперь вора ждет суд. Стоимость украденного превышает 19 тысяч долларов, это почти 1,5 миллиона рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.