01 сентября, 11:30

В мире

Китай построил самую мощную в мире морскую ветровую электростанцию

Китай построил самую мощную в мире морскую ветровую электростанцию. Высота конструкции составляет около 200 метров, а лопасти охватывают площадь около 77 тысяч квадратных метров.

Турбину оснастили современными антикоррозийными и тайфуноустойчивыми технологиями. После подключения к сети она сможет производить 100 миллионов кВтч в год. Этого объема будет достаточно для того, чтобы обеспечить электроэнергией 55 тысяч домов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

