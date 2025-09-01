Китай построил самую мощную в мире морскую ветровую электростанцию. Высота конструкции составляет около 200 метров, а лопасти охватывают площадь около 77 тысяч квадратных метров.

Турбину оснастили современными антикоррозийными и тайфуноустойчивыми технологиями. После подключения к сети она сможет производить 100 миллионов кВтч в год. Этого объема будет достаточно для того, чтобы обеспечить электроэнергией 55 тысяч домов.

