В Бельгии предложили отключать освещение загородных дорог

Отключать освещение загородных дорог предложили в Бельгии. Этот вопрос подняли власти провинции Валлония.

Они считают, что для экономии энергии можно также не подсвечивать федеральные здания и памятники с 19:00 до 06:00. Кроме того, планируют снизить температуру воздуха в госучреждениях до отметки 19 градусов.

Глава провинции Элио Ди Рупо уточнил, что так можно немного сократить потребление энергии, которая резко подорожала. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.