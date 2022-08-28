В китайском Хайкоу засняли необычное природное явление

В небе над китайским городом Хайкоу засняли необычное природное явление – облако пилеус. На небосклоне появилась огромная туча с радужным "нимбом".

Образовалось оно из-за охлаждения и конденсации влажного воздуха. А радужное сияние стало результатом преломления света между каплями и кристаллами льда.

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