07:41
Фото: youtube.com/Proto Thema
Пожар вспыхнул на итальянском круизном судне у берегов Греции в Ионическом море, сообщает AFP со ссылкой на портовые власти.
По данным агентства, на борту находятся 237 пассажиров и более 50 членов экипажа.
Судно Euroferry Olympia выполняло рейс между греческой Игуменицей и итальянским Бриндизи. На место происшествия направляются три патрульных катера и три буксира береговой охраны.
Ранее сообщалось, что в Черном море произошел пожар на танкере под флагом Коморских островов. Уточняется, что пострадавших нет. Состоящий из россиян экипаж эвакуирован. ЧП произошло в пяти километрах от мыса "Железный рог".
Пожар произошел на круизном судне с пассажирами в Ионическом море
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: