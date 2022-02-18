Пожар произошел на круизном судне с пассажирами в Ионическом море

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Пожар вспыхнул на итальянском круизном судне у берегов Греции в Ионическом море, сообщает AFP со ссылкой на портовые власти.

По данным агентства, на борту находятся 237 пассажиров и более 50 членов экипажа.

Судно Euroferry Olympia выполняло рейс между греческой Игуменицей и итальянским Бриндизи. На место происшествия направляются три патрульных катера и три буксира береговой охраны.

Ранее сообщалось, что в Черном море произошел пожар на танкере под флагом Коморских островов. Уточняется, что пострадавших нет. Состоящий из россиян экипаж эвакуирован. ЧП произошло в пяти километрах от мыса "Железный рог".

