Более 500 публичных мероприятий и встреч провел Путин в уходящем году

Более 500 публичных мероприятий и встреч провел Владимир Путин в уходящем году, подсчитали журналисты. Свыше 200 личных встреч было с президентами и премьерами, а также главами регионов, министрами, главами ведомств и крупных компаний.

Также президент пять раз посетил пункты управления группировками российских войск и три раза принял участие в военных учениях. Кроме того, в президентском графике было много непубличных мероприятий.

