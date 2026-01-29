Форма поиска по сайту

29 января, 16:30

Общество

Правительство России с 1 февраля проиндексирует более 40 социальных выплат

Более 40 социальных выплат, пособий и компенсаций будут увеличены в 2026 году. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

По его словам, меры поддержки затронут миллионы россиян, включая семьи с детьми, Героев России и труда, ветеранов и людей с инвалидностью.

С 1 февраля вырастет размер материнского капитала. На первого ребенка сумма составит почти 730 тысяч рублей, а на второго и последующих детей – около 963 тысяч рублей. Повышение коснется как новых сертификатов, так и остатков средств на ранее выданных.

Все выплаты будут проиндексированы по уровню потребительской инфляции прошлого года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Наталия ШкодаРоман Карлов

