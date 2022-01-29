Законопроект об ужесточении наказаний за пытки рассмотрят до 1 июля

Владимир Путин рекомендовал парламенту до 1 июля рассмотреть законопроект об ужесточении наказаний за пытки. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Ранее законопроект поддержало правительство. Отзыв опубликован в базе данных Госдумы. Этот законопроект дает более четкое и подробное определение пыток, а также вводит понятие "запугивание". Если поправки примут, за пытки представителям власти будет грозить не до 7, а до 12 лет тюрьмы. Также преступление переведут в разряд особо тяжкого – это увеличит срок давности по нему до 15 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24