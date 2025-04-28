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28 апреля, 15:15

Политика

Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

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Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в Кремле. Оно будет действовать в период с 00:00 с 7 на 8 мая и до 00:00 с 10 на 11 мая. В это время будут приостановлены все боевые действия с российской стороны.

Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру. В случае нарушения перемирия Киевом ВС РФ дадут адекватный и эффективный ответ.

Кроме того, Москва в очередной раз заявила о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, и о готовности к конструктивному взаимодействию с международными партнерами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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