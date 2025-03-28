Владимир Путин предложил ввести в Киеве временное внешнее управление

Владимир Путин рассказал, как возможно урегулировать украинский конфликт. По словам российского лидера, Киев нужно отдать под временное внешнее управление – это могло бы стать альтернативой режиму нынешнего президента Владимира Зеленского на период смены нелегитимной власти в стране.

Пока, по словам Путина, власть на Украине принадлежит лидерам националистических группировок, и в России не видят возможности вести с ними переговоры в ущерб себе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.