Новости последнего часа: кабмин подготовил программу развития авиатранспорта РФ на 7 лет

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кабмин подготовил комплексную программу развития авиатранспорта РФ на семь лет. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Три вертолетные площадки построят при крупных медицинских центрах Москвы. Их также смогут использовать противопожарные службы, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Более 500 тысяч цветов высадят на ВДНХ к июлю. Об этом сообщила пресс-служба Выставки.