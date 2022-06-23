Новости последнего часа: Песков заявил, что РФ продолжает поставки энергоресурсов в Европу

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, РФ строго выполняет все свои обязательства по поставкам энергоресурсов в Европу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Начались работы по благоустройству территории возле станции МЦД-4 Кокошкино. В рамках работ специалисты уберут под землю все воздушные кабельные линии, обновят существующие тротуары и обустроят новые. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Этим летом иностранных туристов в России не будет. Об этом рассказали в АТОР.