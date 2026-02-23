Путин встретился с вдовами героически погибших российских спецназовцев

В Кремле состоялась встреча Владимира Путина с вдовами российских спецназовцев, героически погибших при исполнении воинского долга. Президент подчеркнул, что семьи военнослужащих всегда будут иметь отношение к этому дню, а их поддержка остается одним из главных приоритетов государства.

Глава государства заверил, что Россия не оставит вдов и детей тех, кто отдал жизнь за Родину. Он пообещал и впредь требовать от властей всех уровней повышенного внимания к этому вопросу.

