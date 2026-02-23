График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

Новости

Новости

23 февраля, 17:30

Политика

Путин встретился с вдовами героически погибших российских спецназовцев

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата 23 февраля

Путин вручил бойцам СВО госнаграды в День защитника Отечества

Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Владимир Путин подписал закон об ответственности операторов связи

"Московский патруль": Путин присвоил звания сотрудникам столичного главка

Москва возглавила рейтинг качества жизни АСИ по итогам 2025 года

Путин призвал активнее внедрять цифровые технологии в медицину

Песков заявил, что не стоит ждать новостей о переговорах в Женеве 17 февраля

Владимир Путин включил Сергея Собянина в состав Военно-промышленной комиссии России

В Кремле состоялась встреча Владимира Путина с вдовами российских спецназовцев, героически погибших при исполнении воинского долга. Президент подчеркнул, что семьи военнослужащих всегда будут иметь отношение к этому дню, а их поддержка остается одним из главных приоритетов государства.

Глава государства заверил, что Россия не оставит вдов и детей тех, кто отдал жизнь за Родину. Он пообещал и впредь требовать от властей всех уровней повышенного внимания к этому вопросу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Екатерина Кузнеченкова

