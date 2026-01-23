23 января, 16:15Политика
Песков сообщил, что в состав российской делегации в Абу-Даби войдут только военные
В состав российской делегации на трехсторонних переговорах по вопросам безопасности в Абу-Даби войдут только военные. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Первое заседание рабочей группы России, США и Украины состоится в АОЭ 23 января. Кроме того, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпредставитель президента Штатов Стивен Уиткофф обсудят там же экономические вопросы.
