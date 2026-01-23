Форма поиска по сайту

23 января, 16:15

Политика

Песков сообщил, что в состав российской делегации в Абу-Даби войдут только военные

Путин подарил делегации из США корзину с традиционными десертами

В Кремле состоялась встреча Путина и Уиткоффа

Путин провел встречу с Уиткоффом в Кремле

Путин провел совещание по развитию электронной промышленности в России

Песков сообщил о темах предстоящих переговоров с американскими посланниками в Кремле

Путин заявил, что Россия готова направить в "Совет мира" 1 млрд долларов

Путин распорядился продлить работу детских садов до 20:00

Владимир Путин встретится со Стивеном Уиткоффом 22 января

Путин поручил МИД изучить предложение Трампа о "Совете мира"

В состав российской делегации на трехсторонних переговорах по вопросам безопасности в Абу-Даби войдут только военные. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Первое заседание рабочей группы России, США и Украины состоится в АОЭ 23 января. Кроме того, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпредставитель президента Штатов Стивен Уиткофф обсудят там же экономические вопросы.

