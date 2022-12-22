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22 декабря, 17:45

Общество

Путин принял участие в благотворительной акции "Елка желаний"

Путин принял участие в благотворительной акции "Елка желаний"

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Владимир Путин принял участие в благотворительной акции "Елка желаний" в "Манеже". В этом году на елке представлены открытки трех цветов. Синие – с желаниями детей военнослужащих. Зеленые – от ребят, проживающих в новых субъектах России. Красные – с желаниями детей с особенностями здоровья.

Президент снял с новогодней елки три открытки. Путин прочел желания и пообещал исполнить их как можно быстрее.

Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит ежегодно с 2018 года. Желания детей, а также пенсионеров, исполняют тысячи неравнодушных людей. За несколько лет были исполнены желания более чем 60 тысяч человек.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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