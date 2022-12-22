Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичей предупредили, что заторы на столичных дорогах достигли 9 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Пробки".

Напряженный трафик фиксируется на вылетных магистралях, а также на внутренней и внешней стороне Московской кольцевой автомобильной дороги. Заторы также образовались на ТТК и Садовом кольце.

Отмечается, что ситуация на дорогах может улучшиться ближе к 21:00.

Ранее сообщалось, что в Москве началась неделя предновогодней загруженности на дорогах. Сложности могут возникать из-за увеличения числа поездок, низких скоростей из-за гололедицы и мелких ДТП. Кроме того, раньше обычного начнется вечерний час пик, а движение будет затруднено на ТТК, МКАД и возле крупных ТЦ.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовали автомобилистам пользоваться в часы пик общественным транспортом. Водителям также посоветовали заранее составлять маршрут.

ЦОДД призвал москвичей пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

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