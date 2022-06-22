Новости последнего часа: Мишустин подписал документ о снижении ставки льготной ипотеки

Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки льготной ипотеки до 7%. Она будет действовать до конца 2022 года.

ТЦ "Афимолл" возобновил работу после возгорания в вентиляции. Об этом рассказали сотрудники торгового центра.

В Британии объявили ЧП национального масштаба из-за следов полиомиелита в лондонской канализации, сообщили в СМИ.