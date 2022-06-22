Песков заявил о различных вариантах ответа Литве из-за Калининграда

Россия рассматривает различные варианты ответа Литве на ограничение транзита в Калининград. Заданной формы и сроков нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Россия убеждена, что санкции незаконны и неприменимы, кроме того, противоречат основополагающим документам. Ответом, по словам Пескова, могут стать не только экономические, но и различные другие меры.

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