Церемония вручения высших государственных наград состоялась в Екатерининском зале Кремля

В Екатерининском зале Кремля состоялась церемония вручения высших государственных наград. За заслуги перед Отечеством Владимир Путин отметил больше 20 человек. Среди них – военные, космонавты, журналисты, медики.

Например, звезду Героя России вручили медсестре, ефрейтору Людмиле Болилой, которая закрыла собой раненого бойца во время обстрела ВСУ. Также награды от президента получили многодетные матери.

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