Шойгу поручил приступить к исполнению указа о частичной мобилизации в РФ

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что подписал директиву о частичной мобилизации и поручил приступить к ее исполнению. Также он заявил, что сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса получат отсрочку от призыва на период работы в этих организациях.

Президент РФ подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. База мобилизационного развертывания, военные части и комиссариаты к мобилизации готовы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.