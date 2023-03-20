Новости часа: Путин рассказал о дальнейшей работе зерновой сделки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В зависимости от полного исполнения зерновой сделки будет решаться вопрос о ее дальнейшей работе. Об этом заявил Владимир Путин на международной парламентской конференции "Россия – Африка в многонациональном мире".

Строительство Ликовского метромоста завершили на 94%. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в Московском регионе до среды, 22 марта. Это данные Гидрометцентра.