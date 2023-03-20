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Политика

Новости часа: Путин рассказал о дальнейшей работе зерновой сделки

Новости часа: Путин рассказал о дальнейшей работе зерновой сделки

Число погибших и пострадавших в авариях в РФ снизилось на 5% за 2022 год – МВД

Новости часа: Путин поручил перевести в "цифру" процедуры в миграционной сфере

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Новости часа: аэропорт Сочи заработал в штатном режиме после задержек из-за тумана

Путин написал статью об отношениях РФ и КНР для китайской газеты

Путин посетил Донбасс впервые с начала СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В зависимости от полного исполнения зерновой сделки будет решаться вопрос о ее дальнейшей работе. Об этом заявил Владимир Путин на международной парламентской конференции "Россия – Африка в многонациональном мире".

Строительство Ликовского метромоста завершили на 94%. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в Московском регионе до среды, 22 марта. Это данные Гидрометцентра.

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