Житель Аляски получил от Путина новый мотоцикл "Урал"

Владимир Путин подарил мотоцикл жителю Аляски Марку Уоррену. До этого журналисты узнали, что американец не может найти запчасти для своего "Урала". Российский лидер узнал об этом и поручил дипломатам отправить Уоррену новый мотоцикл.

Как объяснил генеральный директор представительства Ирбитского мотоциклетного завода Денис Кузнецов, это единственный мотоцикл, который произведен в России.

Он пояснил, что в стране больше нет никаких мотоциклетных заводов. Поэтому каждая модель изготавливается по индивидуальному заказу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.





