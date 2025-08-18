Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 августа, 15:15

Общество

Житель Аляски получил от Путина новый мотоцикл "Урал"

Житель Аляски получил от Путина новый мотоцикл "Урал"

Путин подарил мотоцикл жителю Анкориджа

Владимир Путин подарил мотоцикл жителю Аляски

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 16 августа

Путин заявил, что РФ хотела бы завершения конфликта на Украине

Путин провел совещание в Кремле по итогам саммита на Аляске

Путин прибыл в Магадан перед встречей с Трампом на Аляске

Песков назвал представительной российскую делегацию на саммите с США

Путин прокомментировал усилия администрации США по урегулированию конфликта на Украине

В России вдвое сократят срок рассмотрения заявлений на маткапитал

Владимир Путин подарил мотоцикл жителю Аляски Марку Уоррену. До этого журналисты узнали, что американец не может найти запчасти для своего "Урала". Российский лидер узнал об этом и поручил дипломатам отправить Уоррену новый мотоцикл.

Как объяснил генеральный директор представительства Ирбитского мотоциклетного завода Денис Кузнецов, это единственный мотоцикл, который произведен в России.

Он пояснил, что в стране больше нет никаких мотоциклетных заводов. Поэтому каждая модель изготавливается по индивидуальному заказу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьобществовидеоАлина ГилеваМаксим ШаманинАлександра Бахтина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика