Мишустин попросит разобраться с обвинением блогерам Чекалиным

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что попросит Федеральную налоговую службу разобраться с обвинением блогерам Чекалиным. Против Лерчек и ее мужа возбудили еще одно уголовное дело. Их подозревают в отмывании денег. Речь о сумме в 130 миллионов рублей.

Ранее паре предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму более 300 миллионов рублей. В настоящее время Чекалины вновь находятся на допросе. Их проверят на причастность к другим экономическим преступлениям.

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