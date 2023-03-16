Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18:15

Происшествия

Мишустин попросит разобраться с обвинением блогерам Чекалиным

Мишустин попросит разобраться с обвинением блогерам Чекалиным

Новости часа: Путин усомнился, что отмена ЕГЭ поможет развитию образования в РФ

Владимир Путин усомнился в эффективности отмены ЕГЭ

Новости часа: Путин сообщил, когда инфляция в РФ дойдет до целевых показателей

Путин заявил, что инфляция в России в годовом выражении опустится ниже 4% по итогам марта

Путин встретился с представителями крупного бизнеса на съезде РСПП

Новости часа: Песков сообщил о контактах РФ и США по инциденту с беспилотником MQ-9

В Кремле сожалеют о желании Швеции и Финляндии вступить в НАТО – Песков

Песков допустил возможность подъема беспилотника США со дна Черного моря

Новости часа: Мишустин сообщил, где откроют отделения Фонда поддержки семей погибших в СВО

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что попросит Федеральную налоговую службу разобраться с обвинением блогерам Чекалиным. Против Лерчек и ее мужа возбудили еще одно уголовное дело. Их подозревают в отмывании денег. Речь о сумме в 130 миллионов рублей.

Ранее паре предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму более 300 миллионов рублей. В настоящее время Чекалины вновь находятся на допросе. Их проверят на причастность к другим экономическим преступлениям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьшоу-бизнеспроисшествиявидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика