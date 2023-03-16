Песков назвал логичным индивидуальный подход к решившим вернуться в РФ

Фото: kremlin.ru

Практика индивидуального подхода к тем, кто решил вернуться на территорию России из-за границы, является нормальной логикой. Таким мнением поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не согласен с вами, ничего нового здесь нет, это абсолютно нормальная логика, и об этом неоднократно говорилось", – заявил представитель Кремля.

Вопрос Пескову был озвучен в связи со словами вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева. По мнению сенатора, из всех покинувших территорию РФ граждан не стоит делать оппонентов государства. Он подчеркнул, что в этом вопросе следует придерживаться индивидуального подхода к каждому.

Кроме того, Косачев заявил, что в РФ следует создать все необходимые условия для их возвращения, а также продолжать с уехавшими диалог.

Сам Песков ранее призвал не преувеличивать число покинувших Россию граждан, так как это не является общей тенденцией. По словам представителя Кремля, россияне могут свободно передвигаться по миру и "искать счастье на стороне".

В Совфеде предложили лишать имущества уехавших из России граждан

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!